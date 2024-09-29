Госдума может признать незаконную миграцию тяжким преступлением

Госдума на следующей неделе рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас законопроекты проходят необходимые согласования. В частности, предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Для таких преступников будет установлено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штраф от 3 до 5 млн руб., лишения права занимать определенные должности.

Еще одна инициатива - установление меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание: в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет, для юридических лиц — штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Кроме того, предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, в которых содержатся предложения о незаконных услугах для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Эксперты оценивают емкость теневого рынка услуг мигрантам в сотни миллиардов рублей в год.

Пятая инициатива - установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. В настоящее время в интернете можно встретить десятки предложений о помощи в тестировании на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства нашей страны.

"Все озвученные выше инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики. Эти решения были выработаны в том числе с учетом ваших мнений, а также предложений, которые озвучивали люди на встречах", - заявил Володин.