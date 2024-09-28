В Ульяновске задержан предполагаемый хулиган, избивший торговавшую цветами женщину

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что в Ульяновске задержан мужчина, которому вменяют нападение на пенсионерку.

В своем официальном telegram-канале Волк сообщила, что видеозапись нападения попала в сеть и вызвала большой общественный резонанс. Выяснилось, что дело было 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ Ульяновска. К женщине, сидевшей у входа в супермаркет, подошел мужчина, несколько раз ударил ее по лицу, а затем скрылся.

Предполагаемый нарушитель найден. Им оказался 46 -летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Telegram-канал Shot полагает, что пострадавшая – учитель музыкальной школы с 25-летним стажем. По данным канала, пенсионерка после нападения сама вызвала полицию, а наутро пошла в больницу. Ей сделали обследование, КТ показала, что серьезных травм нет. Пострадавшая очень любит цветы. Букетики продает, чтобы были дополнительные средства на жизнь. Нападение случилось, когда она продавала цветы.