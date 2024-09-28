В Кировской области автомобиль врезался в пешеходов, есть погибшие

В поселке Арбаж (Кировская область) автомобиль влетел в пешеходов, есть погибшие.

В 18.30 в поселке Арбаж возле дома №43 по улице Советская ВАЗ-2110 сбил троих пешеходов. В результате происшествия две женщины умерли на месте аварии, мужчина-пешеход получил травмы.

Водитель также пострадал, у него есть признаки опьянения, он направлен на освидетельствование. По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кировской области.