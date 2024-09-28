Глава МИД выступил на Генассамблее ООН и провел пресс-конференцию

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на площадке ООН и позже дал пресс-конференцию. В своем выступлении политик среди прочего затронул тему кризиса на Ближнем Востоке.

Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке, Иран ведет себя ответственно, приводит РИА Новости мнение политика. При этом попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, после выступления на Генассамблее к Сергею Лаврову "выстроилась очередь из желающих пожать руку".