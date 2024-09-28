28 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В МИД России осудили убийство главы "Хезболлы"

В Министерстве иностранных дел России высказались о гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы.

"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении на сайте министерства.

По мнению дипломатов, израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия.

"Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию. Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования", - заявили в МИД России.

Ранее армия обороны Израиля привела заявление о ликвидации Насруллы.

"Армия обороны Израиля объявляет, что вчера, 27 сентября 2024 г., Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован силами Армии обороны Израиля вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы"", - говорится в сообщении, ссылка на которое дана в telegram-канале Армии.

Там уточнили, что, в соответствии с точными разведывательными данными, полученными от Армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире "Хезболлы", которая была расположена под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" действовало из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.

Теги: "Хезболла", Хасан Насрулла, МИД России


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