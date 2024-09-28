В Пакистане рухнул вертолет с россиянами

Посольство России в Исламабаде (столица Пакистана) высказалось о крушении в этой стране вертолета Ми-8 с россиянами на борту.

"Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Двое из них – второй пилот и бортовой механик – граждане России", - сообщает посольство в своем telegram-канале.

Посольство на данный момент не располагает информацией о состоянии россиян.

"Мы находимся на связи с представителем компании "ПАНХ" в Пакистане, сотрудники которой находились на борту, и внимательно следим за развитием ситуации", - сообщает дипмиссия.