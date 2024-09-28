Более 12 тысяч человек побывали на Астраханском агрофестивале

Участие в агрофестивале в Астрахани приняли более 200 лучших аграриев из всех районов региона.

На территории СЗК «Звёздный» они организовали для жителей и гостей области тематические подворья с угощениями, ярмарку и выставку сельскохозяйственных животных.





Также здесь прошел фестиваль арбузов, где фермеры представили сорта бахчевых культур. Жюри определило призёров по шести номинациям. Комиссия выбирала сочные, сладкие, крупные арбузы и дыни.

Самой большой признали полосатую ягоду сорта «Каролина кросс». Арбуз весом 78 килограммов вырастил Камил Мамедов на своём КФХ в Енотаевском районе.

По итогам прошлого года Астраханская область стала лидером в стране по производству грунтовых овощей.

На рынки региона, России и зарубежных государств было отправлено около 2,4 млн тонн вкусной и качественной продукции.