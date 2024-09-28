Свидетели сочли экс-мэра Сочи причастным к растрате

Свидетели по делу экс-мэра Сочи Андрея Копайгородского высказались в пользу того, что чиновник причастен к инкриминируемым ему нарушениям.

"Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами", - сказано в материалах, с которыми знакомо РИА Новости.

Напомним, Копайгородский обвиняется в особо крупной растрате. По словам его адвоката, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн руб. Экс-глава города будет находиться под стражей до 18 ноября.