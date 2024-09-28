Главный штурман Тихоокеанского флота погиб во время марафона

Во Владивостоке во время проведения марафона "Мосты Владивостока" погиб его 41-летний участник. Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии.

"Ъ" приводит информацию приморских медиаресурсов, согласно которой, умер главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Евгений Витютнев. Все участники забега перед стартом получали допуск по медицинским показателям. Источник в правоохранительных органах региона подтвердил изданию имя и фамилию скончавшегося, но добавил, что информацией о его месте работы не обладает.

По данным пресс-службы марафона, VIII международный владивостокский марафон собрал 4,5 тыс. участников, влюбленных в бег, и объединил семь стран и 183 города. В числе участников марафона – 14 семей, зарегистрированных на "Семейный забег".