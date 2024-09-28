Блиновский не может вернуться в зону СВО из-за Пашаева

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский пока не вернулся в зону специальной военной операции, потому что занят другими делами.

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"Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся, так как активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела в отношении Пашаева", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. По версии СК, он в феврале встретился в Москве с Алексеем Блиновским. Адвокат убедил его, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег. По данным СМИ, речь идет о 18,5 миллионах рублей, а также 300 тысячах долларов. Военный суд отправил Пашаева под арест.