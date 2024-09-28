У экс-замминистра обороны Иванова нашли оружие

Следователи провели обыск в жилище бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, и сделали интересные находки.

"В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Сам Иванов утверждает, что эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, он настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время. Уголовное дело бывшего замминистра обороны связано со строительством кадетских корпусов, ущерб от которого государству составил более 2,18 млрд руб.