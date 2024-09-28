Жена Стрелкова опровергла информацию об ухудшении его здоровья

Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская опровергла информацию о том, что ухудшилось состояние его здоровья.

"Четко заявляю: у моего мужа, Игоря Стрелкова, по последней известной мне информации, нет критических проблем со здоровьем. Самочувствие Игоря не идеальное, но стабильное. Ухудшений в состоянии нет. Я обязательно сообщу, если в ситуации Игоря будут какие-либо изменения", - написала Регинская в своем telegram-канале.

В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.