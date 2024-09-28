Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию лидера "Хезболлы"

Армия обороны Израиля в своем telegram-канале привела заявление о ликвидации главы движения "Хезболла" Хасана Насруллы.

"Армия обороны Израиля объявляет, что вчера, 27 сентября 2024 г., Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован силами Армии обороны Израиля вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы"", - говорится в сообщении, ссылка на которое дана в telegram-канале Армии.

Там уточнили, что, в соответствии с точными разведывательными данными, полученными от Армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире "Хезболлы", которая была расположена под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" действовало из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.