Виталий Хоценко: «Омскгоргаз» и «Омскгазсети» переданы из федеральной в областную собственность

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что компании «Омскгоргаз» и «Омскгазсети» переданы со всем имеющимся у них имущественным комплексом из федеральной собственности в региональное ведение.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, эксплуатацию принятых на баланс региона организаций будет осуществлять сформированное государственное предприятие «Горгаз».

"Имущественный комплекс АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз», - сообщил Губернатор Виталий Хоценко.

Как стало известно, директором созданного госучреждения "Горгаз" уже назначен Дмитрий Мишуров. При этом, он будет совмещать эту работу с руководством предприятием «Омскгазстройэксплуация», учредителем и собственником которого также является Правительство Омской области.