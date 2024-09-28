До 12 выросло количество погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане

Вновь выросло количество погибших в результате взрыва в Махачкале.

"К сожалению, под завалами были найдены еще тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек, из которых двое – дети", - сообщает Минздрав Дагестана.

По факту взрыва на АЗС в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура установит обстоятельства взрыва и даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности на объекте.