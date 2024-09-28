28 Сентября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Россия предъявила четырем странам претензии из-за подрыва "Северных потоков"

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о предъявлении четырем странам претензий из-за расследований подрыва "Северных потоков".
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"Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии", - сказала РИА Новости Захарова.

Претензии предъявлены на основании двух международных конвенций – о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) и с финансированием терроризма (1999 г.).

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.

При этом подрыв российских газопроводов "Северные потоки" в октябре 2022 г. обошелся в $300 тыс. Атаку финансировали из частных средств. Ответственность за организацию подрыва несет бывший офицер сил спецопераций украинской армии Роман Червинский, который готовил и руководил группой диверсантов.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англо-саксов". Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

Также стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководителем которого 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Теги: Мария Захарова, "Северный поток", расследование


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