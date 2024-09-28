Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал условие, при котором руководитель международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может получить доказательства атак солдат ВСУ на Запорожскую АЭС.

В разговоре РИА Новости на полях Российской энергетической недели Ульянов подчеркнул, что сейчас нет доказательств украинской причастности, которые глава МАГАТЭ мог бы "весомо и зримо предъявить международному сообществу". Однако "украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий".

Ранее "Росатом" сообщил, что внутренним конструкциям градирни Запорожской атомной электростанции нанесен серьезный ущерб. 11 августа Вооруженные силы Украины нанесли по ней удар двумя ударными беспилотными летательными аппаратами. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.