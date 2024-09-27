Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

"Военный полигон в Астраханской области посетили заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Анатольевич Медведев и заместитель главы министерства обороны Олег Генрихович Савельев", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В регионе сегодня прошли учения, где были продемонстрированы образцы новейшего вооружения, разработанные предприятиями отечественного ВПК.

"Вместе с Дмитрием Анатольевичем и Олегом Генриховичем побывал на нашем военном полигоне Капустин Яр", - написал Игорь Бабушкин.

Как известно, в последнее время киевский режим всё чаще применяет дроны. Противник совершает попытки поразить как военные, так и гражданские объекты.

"Сегодня на деле свою эффективность показали различные средства обнаружения и поражения БПЛА. Все цели поражены. Задачи выполнены в полном объеме", - отметил глава Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву продемонстрировали эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. Эти установки поразили имитационные мишени-беспилотники.