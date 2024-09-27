Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Демчик не признает вину в получении взятки

Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик не признает вину в получении 4 млн руб. в качестве взятки. Об этом со ссылкой на защиту обвиняемого сообщает ТАСС.

Напомним, по версии следствия, гендиректор одной из коммерческих фирм, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества, передал последнему взятку в размере 4 млн руб.

Следователи установили, что в 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн руб.