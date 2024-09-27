Число погибших в Дагестане вновь увеличилось

В Республике Дагестан спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них погибли семь человек, среди которых двое детей.

По факту взрыва на АЗС в Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также прокуратура установит обстоятельства взрыва и даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности на объекте.