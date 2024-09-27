Число погибших на пожаре в Дагестане выросло до шести человек

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил об увеличении числа жертв взрыва на АЗС в Дагестане, передает корреспондент Накануне.RU

Пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей (ранее сообщалось о четырех погибших взрослых и одном ребенке). Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются.

"Мои самые искренние соболезнования родным погибших. Молимся за здоровье наших земляков, за жизни которых в эти минуты борются врачи", - говорится в сообщении. Меликов отметил, что благодаря профессиональным и слаженным действиям работников "скорой" удалось спасти не одну жизнь.

В 19.40 пожар локализован. На месте работают все службы – МЧС, Минздрав, Прокуратура, Следственный комитет, МВД.