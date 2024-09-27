Астраханские волонтеры отправили гумпомощь для военнослужащих на СВО

Автоволонтеры благотворительного фонда «ДОБРО 30» совершили 37-ю поездку на территорию СВО. Они доставили квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, инструменты и автозапчасти, 2,5 тонны продуктов, арбузов и дынь, медикаментов и средств гигиены.

Также совместно с неравнодушными астраханцами волонтеры собрали рюкзаки добровольцев и тактические аптечки. 24 набора передали военнослужащим, которые отправятся на службу в Курск.

«Мы верим, что вместе сможем преодолеть любые преграды и поддержать тех, кто рискует ради нашего общего будущего. Победа будет за нами!», – считает организатор фонда Иляна Шашина.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.