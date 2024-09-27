Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 15

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Из них пятеро погибли, включая ребенка.

По факту взрыва на АЗС в Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также прокуратура установит обстоятельства взрыва и даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности на объекте.