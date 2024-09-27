Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях с США

Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, без изменения враждебной антироссийской линии Вашингтона диалог невозможен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявлял ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наверное, они готовы, но мы не готовы. Потому что без изменения глубоко враждебного американского курса по отношению к России диалог и по этой теме, как и в целом по стратегической стабильности, просто невозможен", - приводят его слова РИА Новости.

Напомним, в Совете национальной безопасности США заявили, что Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. В СНБ отметили, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине. По словам представителя СНБ, Соединенные Штаты также готовы обсуждать с РФ формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

7 июня сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.