Денис Мацуев даст концерт для астраханских зрителей

13 октября в Большом зале Астраханского театра оперы и балета в рамках музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» состоится концерт «От классики до джаза», сообщает министерство культуры региона.

Фестиваль проходит по всей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он объединяет на одной сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы — от юных звезд до всемирно известных музыкантов.

Денис Мацуев много лет ведёт активную общественную деятельность и поддерживает талантливых молодых исполнителей. Он возглавляет благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри ряда престижнейших творческих состязаний, проводит конкурс Grand Piano Competition, помогая юным музыкантам развиваться и покорять звездный Олимп.

В программе концерта 13 октября — традиционный джаз и джазовые импровизации на классические темы. В концерте принимают участие: народный артист РФ Денис Мацуев (фортепиано), заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист России Андрей Иванов, лауреат международных конкурсов Александр Зингер (ударные), выдающийся виолончелист, один из первых начавший исполнять джаз на виолончели Борислав Струлёв, обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова Екатерина Мочалова (домра), обладатель гран-при телевизионного конкурса «Синяя Птица», участница шоу «Лучше всех», гран-при конкурса «Триумф Джаза» Софья Тюрина (саксофон) и народный артист Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Артур Назиуллин (кларнет).