В Махачкале произошел взрыв на АЗС. Погибли пять человек, включая ребенка

В Дагестане произошел взрыв на АЗС. Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, заправка взорвалась при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Здание АЗС полностью разрушено. Горят техстанция и столовая. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Повреждены две легковушки и грузовик.

По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще четверо пострадали. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.

Власти республики намерены в ближайшее время провести совещание в связи со взрывом.

По факту взрыва на АЗС в Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также прокуратура установит обстоятельства взрыва и даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности на объекте.