Уголовное дело: в Уфе уничтожили аллею, посвященную бойцам СВО

Следственный комитет РФ потребовал от Уфы доклад по поводу сноса в Уфе аллеи, посвященной бойцам СВО, пишет РИА новости.

"Аллею возвращения домой" высадили в Уфе 30 сентября 2022 года. Она посвящена защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырёх регионов.

Рядом с аллей строился общественно-административный комплекс с подземным паркингом. В этом году для его возведения и прокладки коммуникаций подрядчик на аллее убрал брусчатку и сложил её на территории застройки. Городские власти обещали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.

"В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвященной бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе Республики Башкортостан. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Глава центрального аппарата Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по статье "халатность".