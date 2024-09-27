Минниханов считает, что уменьшение количества мигрантов ухудшит экономику Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов полагает, что надо не ужесточать правила для мигрантов, а следить за тем, чтобы "ценные специалисты" соблюдали положенные правила. Ограничение количества мигрантов, по его мнению, может значительно усугубить ситуацию с обеспечением предприятий республики трудовыми ресурсами.

"Вместо ограничений, с учетом положительного опыта наших крупнейших предприятий, следует упорядочить работу с мигрантами и вести ее в комплексе. Наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на нашей территории, а также условий трудовых договоров", - приводит РИА Новости слова Минниханова, сказанные в ежегодном послании парламенту Татарстана.

Заявление прозвучало на фоне того, что в последние годы в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.