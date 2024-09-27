Заместители мэра Тюмени Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку

Заместители мэра Тюмени Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тюмень – кузница кадров, у нас сильная управленческая команда. Опыт и знания коллег, их компетенции будут востребованы на новых должностях", - заявил мэр, пожелав удачи своим замам.

Отметим, что это не первая отставка в администрации Тюмени. 9 сентября пост замглавы покинул Владимир Третьяков, курирующий вопросы градостроительства и имущественных отношений. 2 сентября в отставку ушел глава городского департамента безопасности жизнедеятельности Павел Робакидзе, 22 июля - замглавы Ирина Чудова, в ведении которой находились департаменты экономики и стратегического развития, потребительского рынка, а также правовой департамент городской администрации.