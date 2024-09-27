27 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В России проверят цены на хлеб, молоко и мясо

Федеральная антимонопольная служба России проанализирует цены в торговых сетях на социально значимые товары: хлеб, молоко, мясо, овощи и борщевой набор. Об этом написано на сайте ведомства.

Сети должны показать ежемесячную динамику средних закупочных и розничных цен, объемы закупки и продажи продукции с 1 января по 31 августа 2024 года.

Запросы уже направили в 14 торговых сетей: "Пятерочку", "Перекрёсток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Ленту", "Метро", "О’Кей" и другие.

Также ФАС попросила показать данные о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой.

"На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования", - отметили в ФАС.

О сроках проверки на сайте ведомства не указано.

Теги: цена, ФАС, торговая сеть, хлеб, молоко, мясо, проверка, анализ


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