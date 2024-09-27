Похоронен актер Мадянов

В Подмосковье похоронили актера Романа Мадянова, скончавшегося на днях после болезни. Церемония прощания проходила в соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники.

"Похоронили", - сообщила РИА Новости агент актера Светлана Тронина.

Мадянов родился 22 июня 1962 г. в подмосковном Дедовске. Служил в московском академическом театре имени Маяковского. Массовому зрителю он известен по роли майора (впоследствии – подполковника, полковника) Колобкова в сериале "Солдаты".