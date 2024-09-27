Прокуратура направила в суд уголовное дело о столкновении катера и лодки в реке Исеть

Уральская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности плавания на реке Исеть. Речь идет о столкновении лодки и катера, произошедшем в июне этого года.

Напомним, 16 июня обвиняемый, управляя маломерным судном, не соблюдал правила маневрирования и допустил столкновение с моторно-гребной лодкой. На последней находилась группа лиц, одной из них был нанесен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, обвинительное заключение было предъявлено в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга.

Уголовное дело уже направлено мировому судье судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.