Бывшая заключенная, завербованная Минобороны РФ, погибла на Украине

Бывшая заключенная, завербованная Минобороны РФ, погибла в зоне российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Газета.Ru.

37-летняя Елена Пимоненкова погибла в конце августа в Белгородской области. Это первый такой случай, о котором стало известно. Как рассказала сестра Елены, семье сказали, что ее насмерть сбила машина. Но сестра и мать не верят этой версии.

За день до того, как стало известно о гибели Пимоненковой, ее матери позвонил неизвестный мужчина и сказал, что "отучит от вредных привычек" Елену.

По словам сестры погибшей, бывшая заключенная последний раз звонила маме 27 августа — в день своей гибели. В тот момент женщина вместе со своим подразделением находилась в поселке Спорное Белгородской области.

Пимоненкова была судима много раз — за кражу, грабежи и угрозу убийством. Пять раз у нее был условный срок. Елена отправилась на СВО в мае. Она отбывала срок в Тосненском районе Ленинградской области. До выхода на свободу ей оставался год. На СВО Елена была "стрелком-санитаром" в российском штурмовом взводе.

Всего в колонии хотели отправиться на СВО около 60 женщин, из них выбрали десять: по статьям и психотипу.

Елену Пимоненкову похоронили 25 сентября в городе Пикалево Ленинградской области, где она родилась и выросла.