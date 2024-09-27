Видео с абортом крупным планом показали школьникам в одной из школ РФ

На Сахалине в городе Охе старшеклассникам показали видео с абортом крупным планом. Это произошло в школе №7, сообщает telegram-канал Осторожно, новости!

Об этом рассказали сами ученики: они разместили в соцсетях видео с лекции. На кадрах видно, что детей собрали в актовом зале школы. Ведущий лекции рассказывает, что врач-гинеколог спрашивает у беременной пациентки, каким образом она хочет прервать беременность. В это время на экране показывают процесс аборта.

Лекция прошла 27 сентября перед началом уроков. Многие ученики во время видео закрывали глаза и отворачивались. Они также рассказали, что на лекции им показывали документальный фильм о том, сколько абортов происходит в России каждую минуту.

"Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной", — рассказал школьник.

Директор школы не смогла прокомментировать журналистам ситуацию.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщинам нельзя делать аборты, так как у них может родиться великий человек. По мнению священника, если беременная решится на аборт, то никогда не станет счастливой и "будет стерта в порошок".

В России уже не первый год идет дискуссия о запрете прерывания беременности. В некоторых регионах уже ввели запрет на склонение россиянок к абортам.