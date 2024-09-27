Прокуратуру Тюменской области возглавил силовик из Башкирии

Прокуратуру Тюменской области возглавил силовик из Башкирии Александр Попов, сообщает издание "Наш город".

Александр Попов заменил Владислава Московских, который занимал пост главного прокурора с 2019 г. и продолжит работу в прокуратуре Курганской области.

Александр Попов родился в Калужской области в 1977 г. Свою карьеру начал с работы в прокуратуре Брянска в 2000 г. после окончания Воронежского госуниверситета — сначала в должности помощника прокурора, затем прокурора. С 2016 по 2020 гг. занимал должность заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2020 по 2022 г.. был заместителем начальника управления по СКФО Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. С 2022 г. перешел на работу в Республику Башкортостан на должность заместителя прокурора.