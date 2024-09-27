Хинштейн вступил в конфликт с Котяковым из-за СГЭУ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался о разгорающемся скандале в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ), где группа сотрудников выступила против назначения нового ректора и упрекнула министра труда и соцзащиты России Антона Котякова в конфликте интересов. По словам политика, министр возглавляет наблюдательный совет вуза, а кандидат в ректоры – родная сестра жены Котякова.

"Ранее я также получал аналогичное обращение, которое уже передал министру науки и образования РФ Валерию Фалькову. Считаю, что ситуация в СГЭУ требует вмешательства извне", - пишет Хинштейн в своем telegram-канале.

Прежнему ректору вуза Светлане Ашмариной грозит срок за коррупцию, напомнил депутат.

"Кандидат на ее место Елена Кандрашина, которая исполняет пока обязанности ректора, ближайшая подруга, соратница и даже отчасти родственница обвиняемой. Ашмарина – крестная мать сына Кандрашиной. Считаю, что при таких обстоятельствах назначать на место пойманной за руку Ашмариной ее куму Кандрашину – менять шило на мыло", - пишет Хинштейн.

Политик рассчитывает, что руководство Минобрнауки России займет в этой истории принципиальную позицию и кандидатура Елены Кандрашиной не будет поддержана, несмотря на ее "благородное происхождение".