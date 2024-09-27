Названы имена претендентов на пост мэра Нефтеюганска

Названы имена претендентов на пост мэра Нефтеюганска, сообщает "Муксун".

В отборе решили поучаствовать девять человек. На публикацию данных согласились четверо: участник СВО Владимир Ченчик, экс-глава управления капитального строительства Пыть-Яха (в настоящее время работает инженером в УКСе Нефтеюганска) Сергей Червяков, предприниматель Лариса Чижова, Ян Исламов.

Остальные претенденты предпочли скрыть свои персональные данные.

Напомним, ранее выбрать главу Нефтеюганска пытались трижды. В прошлый раз участниками конкурса стали 10 человек. Их имена не раскрывались, поскольку кандидаты запретили распространять персональные данные.

Как сообщало Накануне.RU, Эльвира Бугай ушла с поста главы города по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова.