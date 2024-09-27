Назначена дата предварительного слушания дела генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дату предварительного слушания дела генерала Ивана Попова.

Оно состоится в 10.00 9 октября. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

Попов был арестован в мае 2024 г. 15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 г. изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.