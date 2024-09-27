В МЧС опровергли новости о пожаре в бизнес-центре "Президент"

В МЧС по Свердловской области опровергли информацию о пожаре на верхних этажах бизнес-центра "Президент".

Ранее в СМИ появились новости о том, что из-за пожара эвакуировали всех сотрудников. На опубликованном видео из окна одного из верхних этажей валит дым. Однако в МЧС заявили, что никакого пожара нет и переживать не стоит.

"Сотрудники МЧС России проводят практическую тренировку по действиям при пожаре в бизнес-центре "Президент". Огнеборцы проверяют исправность пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией", - заявили в пресс-службе.