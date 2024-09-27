Проект о сибирском осетре удостоен национальной премии

В Санкт-Петербурге наградили лауреатов Национальной премии журналистского мастерства FishCorr-2024. В ежегодном конкурсе традиционно отмечают проекты, посвященные работе рыбопромышленной отрасли.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие свыше 100 представителей телеканалов, печатных и интернет СМИ, отраслевых изданий и телеграм-каналов, а также PR-специалистов компаний, которые взаимодействуют с Росрыболовством и "Главрыбводом".

Церемония награждения состоялась в рамках VII Международного рыбопромышленного форума. Награды победителям вручили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, член правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Анжелина Гурская и директор по экономике "Главрыбвода" Алан Хадзиев.

Среди победителе конкурса – пресс-релиз управления по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Развития" о комиксе "Школа осетрят".

Напомним, комикс о сибирском осетре был создан художницей Натальей Темежниковой (North x Carolina) в коллаборации с "Газпромнефть-Развитием". Рисованная история рассказывает об искусственном воспроизводстве ценного вида на рыборазводных хозяйствах "Главрыбвода". В сотрудничестве со специализированной организацией дочернее предприятие "Газпром нефти" реализует масштабную программу воспроизводства ценных и редких видов рыбы. В 2023 году по программе в реки по всей России выпустили свыше 5,5 млн. мальков.

"Общественности порой сложно объяснить экологическую ответственность нефтегазового сектора экономики. Но пресс-службе "Газпромнефть-Развития" удается верно доносить информацию. Причем, разными способами. В качестве примера – комикс "Школа осетрят". Это очень легкая и понятная история о том, как и почему искусственно разводят мальков рыб ценных и исчезающих пород, какой вклад вносят нефтяники в сохранение природного баланса", – отметила советник по коммуникациям "Главрыбвода" Ирина Есипова.

В этом году по инициативе пресс-службы "Газпромнефть-Развития" в конкурсе FishCorr была учреждена новая номинация – "Креативные подходы в продвижении темы сохранения водных биоресурсов". Победу в ней одержал просветительский проект Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии – детская книжка о мировом океане.