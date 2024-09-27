Три российских пассажирских самолета получили угрозы во время полета

Три российских пассажирских самолета получили угрозы на английском языке во время полетов над южными регионами страны вчера, 26 сентября.

По информации Telegram-канала Авиаторщина, первыми сообщение получили пилоты Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Борт летел из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Послание пришло около 12:30 по аварийной частоте от неизвестных во время захода на посадку.

"Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены", - говорил неизвестный на английском языке.

Самолет продолжил заход на посадку и благополучно приземлился во Владикавказе.

Точно такие же сообщения получили пилоты еще двух самолетов - авиакомпании "Азимут", летевшего из Уфы в Минеральные Воды и борт "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Анталью. Экипажам также было предложено покинуть "запретную территорию".

Все самолеты благополучно долетели. О странных посланиях по аварийной частоте уже сообщили в правоохранительные органы для последующего расследования.