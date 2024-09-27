Полиция запретила проводить забег "Пьяная миля" в Екатеринбурге

Ежегодный забег "Пивная миля" в этом году не будет проводиться в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия, пояснив, что против алко-спортивного события выступила полиция.

Забег должен был состояться 28 сентября на стадионе "Локомотив". По правилам, участники каждый круг (каждые 400 м.) должны были выпить банку или стакан пива. Всего таких круга четыре. Мероприятие проводилось в Екатеринбурге с 2019 по 2023 год, однако именно в этот раз полиция обратила внимание на то, что условия забега нарушают ст. 20.20 КоАП РФ, запрещающую распитие алкоголя на стадионах.

Полиция предупредила организаторов о последствиях нарушения закона, после чего те в своих (ныне удаленных) социальных сетях извинились перед участниками и пообещали вернуть деньги.