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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральского подростка, ударившего девочку камнем по голове, отправили под стражу

Уральского подростка из села Мостовское, ударившего девочку камнем по голове, заключили под стражу. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, что 12-летняя школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

В МВД сообщали, что несовершеннолетнюю ударили камнем и оттащили за ноги в лес. Возбуждено уголовное дело. В дальнейшем подростка отправили под домашний арест до 16 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, прокурор подал апелляционное представление на это решение. Также поступила жалоба со стороны защиты потерпевшей.

"Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела и заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского городского суда. Он удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно", - уточнили в облсуде.

Ранее сообщалось, что причиной зверского нападения стала месть за обиды.

Теги: подросток, арест, облсуд


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