Лукашенко сообщил, в каком случае применит ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел обстоятельства, при которых может быть применено ядерное оружие.

"Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", - приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные на встрече со студентами в БГУИР.

Напомним, 25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.