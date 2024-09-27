Школы Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат обучения

Школы Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат обучения с 1 октября. Смешанный формат обучения будет действовать также в учреждениях дополнительного образования, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Такой график обучения ввели в приграничных районах Курской области в конце августа: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах, пишет РИА Новости.

Теперь он необходим в самом Курске и городе Курчатов, где расположена АЭС.

"Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком", – сказал Смирнов.

Из приграничных районов школьников зачислили временно в другие школы области. Таких, по подсчетам властей, было около 3,5 тыс. Их пообещали обеспечить учебниками, планшетами и ноутбуками.

В 31 пункте временного размещения также организовали учебные классы.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. Из-за сложной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.