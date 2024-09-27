27 Сентября 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Югра представила на международном форуме опыт ориентированности власти на потребности жителей

В Ханты-Мансийске 25-27 сентября проходит III Международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления". На него собрались более 1 тыс. участников из семи стран. О том, как проходит масштабное мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что "хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах России, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми". В Югре это реализовано через человекоцентричность власти.

В государственной службе она необходима для достижения лучших результатов в обслуживании граждан, повышении эффективности работы государственных органов и укреплении доверия общества к власти. Форум – единственный из подобных в стране, направленный на развитие человеческого капитала. Мероприятие собрало более 1 тыс. участников из России, Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Китая.

В течение трех дней проходят различные мероприятия. Впервые в повестке – глобальная гуманитарная безопасность. Эксперты обсуждают удобство сервисов, предназначенных для решения различных жизненных ситуаций. Большое внимание уделено кадровым вопросам в медицине и других отраслях.

По мнению врача-терапевта Кирилла Камнева, сейчас в России кадровый вопрос является первостепенным.

"Югра входит в число лучших по оснащенности кадрами регионов. Анализируя опыт других субъектов, мы можем понять, что надо развить, чтобы улучшить обеспеченность специалистами, чтобы они хотели работать в Югре, а уже трудящиеся хотели остаться и понимали свое будущее", - сказал Кирилл Камнев.

КТЦ "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU

На состоявшейся в первый день форума панельной дискуссии "Кадры 2054" разговор зашел о трендах рынка труда. Участники обсудили перспективу его развития до 2054 г. Согласно представленному обзору, в России сокращается на треть трудоспособное население, особенно молодое. Но в конце 2020-х ситуация изменится. "Долгоиграющими" трендами будут гибридный формат работы, индивидуализм, роботизация. Неизменной к 2054 г. останется человекоцентричность, а не искусственный интеллект.

Директор проектов и программ СберУниверситета Александр Ожаровский рассказал о "черных лебедях" на рынке труда. "Черным лебедем" называют неожиданное событие, которое глобально влияет на жизнь людей, например, таковым была недавняя пандемия коронавируса. Но есть и "белые лебеди" – они хоть и "прилетают" неожиданно, но открывают новые возможности. Примером такой "птички" в трудовой сфере можно назвать увеличение продолжительности жизни россиян из-за развития технологий в биологии и медицине.

Во второй день форума представители органов государственной власти и местного самоуправления, эксперты в области менеджмента, цифровой трансформации, инновационного бизнеса и производства обсудили модели регулирования человеческого капитала в регионах, механизмы кадровых стратегий и все те же перспективы рынка труда на ближайшие 30 лет. Впервые частью беседы стали темы служения обществу и человекоцентричности сервисов для решения различных жизненных ситуаций в социальной сфере. Цель одна — распространить лучшие кадровые стратегии для повышения качества управленческих решений.

Кроме того, на площадке мероприятия департамент государственной гражданской службы и профилактики коррупции подписал соглашения с управлением Федеральной антимонопольной службы Югры, Службой контроля и АНО "Гуманитарный добровольческий корпус". Документ о сотрудничестве также заключили с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Взаимодействие будет направлено на поддержку военных, вернувшихся из зоны СВО, помощь в адаптации и обеспечении трудоустройства, в том числе на государственной и муниципальной службе. Этому посвящена и отдельная сессия форума.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

Обучение участников специальной военной операции, которые потом могут войти в местную или окружную власть, идет давно. Департамент госслужбы Югры в приоритетном порядке рассматривает участников и ветеранов спецоперации в качестве кандидатов для включения в кадровый управленческий резерв государственной и муниципальной службы.

В Югре расширяют возможности для участников СВО и зачисляют их в состав команд для обучения по флагманской образовательной программе "Лидеры изменений Югры". Таким образом, в регионе используют как минимум две платформы, чтобы участники СВО и ветераны боевых действий получили максимально широкий спектр возможностей по месту работы, для профессионального роста, обеспечения своих семей – а в целом, реализации себя как гражданина с максимальной пользой для Родины.

Другим важным мероприятием форума является финал конкурса "Лидеры Югры". 23 лучших управленца, школьника и студента представили свои проекты по улучшению качества образования, профилактике социальной изоляции, наставничеству. Сегодня, 27 сентября, состоится церемония награждения победителей конкурса.

Теги: Ханты-Мансийск, форум, "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления"


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