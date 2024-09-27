На Уралмаше неизвестный обокрал школу воздушной гимнастики

В Екатеринбурге в районе Уралмаш неизвестный пробрался ночью в школу воздушной гимнастики на Бакинских Комиссаров и похитил наличные.

Как передает "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на источник, ограбление произошло накануне. Камера сумела снять одного злоумышленника, который разбил окно в кабинет и учинил погром в поисках наживы. Вероятно, неизвестный знал, в каком помещении хранятся деньги, так как после найденного в столе ящика с наличными, сразу же вылез через то же окно и скрылся с места преступления. По данным источника, вор успел забрать 50 тыс. рублей.

Полиция уже приняла заявление. Похожий случай, сообщают местные жители, произошел три дня назад в соседнем здании, где располагается магазин шаров. Там грабитель также разбил окно и украл наличные и телефон.