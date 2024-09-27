Тюменская область отметит День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Тюменская область отметит День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией концертами, выставками и акциями, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

К этой памятной дате в регионе приурочены более ста мероприятий: Сергей Дьяконов-Дьяченков и детский образцовый хор "Сибирята" примут участие во всероссийской хоровой акции "Одна страна, одна семья, одна Россия!".

С 28 сентября по 6 октября на втором этаже Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева будет открыта книжно-иллюстративная выставка "Новые регионы! Новая Россия!".

29 сентября в Детской библиотеке имени Константина Лагунова пройдет мастер-класс по изготовлению объемной открытки.

30 сентября Дворец национальных культур "Строитель" в сквере "Школьный" проведет концертную программу "Одна страна, одна семья, одна Россия!", начало – в 17.00, а Исторический парк "Россия – Моя история" весь день будет транслировать на наружном экране здания тематический информационный контент.

В муниципалитетах региона ко Дню воссоединения пройдут книжные и фотовыставки, просветительские беседы, показы документальных фильмов, музейные уроки. Всего в мероприятиях поучаствуют более 7600 человек.

30 сентября – День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Закон об установлении этой памятной даты подписал Президент РФ .