27 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Штаб командования сухопутных войск НАТО появится в Финляндии в 140 км от границы с РФ

Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии будет расположен в городе Миккели. Это примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга и 140 километрах от границы с Россией. И там уже располагается штаб Сил обороны Финляндии. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, пишет РИА Новости.

Ранее говорилось о том, что в Финляндии будет два штаба НАТО: сухопутные войска в Северной Европе будут располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля.

Президент Александер Стубб заявил, что размещение штабов НАТО будет обусловлено военными интересами, а не региональной политикой. Командование передовыми сухопутными войсками НАТО готова взять на себя Швеция.

Штаб в Миккели будет функционировать круглосуточно в режиме повышенной готовности. В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия.

После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В итоге они вступили альянс в апреле прошлого года. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. В этом году Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.

Теги: НАТО, Финляндия, Швеция, штаб


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