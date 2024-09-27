Жительница Екатеринбурга получила 2,6 млн рублей на несуществующего ребенка

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Ущерб составил миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница уральской столицы 1989 года рождения. По версии следствия, женщина предоставила в госучреждения документы с ложными сведениями о рождении ребенка. Сделала она это ради получения социальных выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, единовременного пособия женщинам, родившим третьего и последующих детей.

В дальнейшем выяснилось, что "мать" этого ребенка никогда не рожала и никого не усыновляла. В итоге с марта 2019 по июнь 2024 года аферистка получила социальные выплаты на сумму более 2,6 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело мошенницы рассмотрит Верх-Исетский районный суд.

Напомним, весной этого года в Екатеринбурге было возбуждено дело о мошенничестве с детскими выплатами в отношении многодетной матери. Ущерб от действий 44-летней женщины превысил 300 тысяч рублей.